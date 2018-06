Stiri pe aceeasi tema

- Indemnizație de 900 de lei, lunar, pentru adoptarea unui copil de peste 7 ani. Ministerul Muncii și Justiției Sociale a lansat in dezbatere publica Proiectul de modificare a Legii privind procedura adopției. La sfarșitul anului trecut, in Romania existau circa 57.000 de copii in sistemul de protecție. …

- Mai multi senatori PNL au depus la Parlament o initiativa legislativa care prevede ca asociatiile de proprietari pot decide sa excluda de la cheltuielile din intretinere copiii cu varsta sub sapte ani si o sa reduca la jumatate costurile pentru cei intre 7 si 14 ani. Proiectul de lege, depus la Senat…

- Pentru cei care adopta un copil cu varsta de 7 ani si peste se propune acordarea unei indemnizatii lunare de 900 lei, aceeasi suma urmand sa fie acordata si in cazul in care copilul este incadrat in grad de handicap accentuat sau grav sau face parte dintr-un grup de cel putin 3 frati adoptabili impreuna.Cuantumul…

- Indemnizatia pentru cresterea copilului poate deveni o adevarata povara pentru proaspetele mamici, care sunt nevoite sa astepte cel putin doua luni de zile pana primesc banii de la stat dupa ce au depus dosarul, scrie Mediafax . Ministerul Muncii da vina pe deficitul de personal. „Am alergat de la…

- Membrii de sindicat afiliați Sindicatului Liber din Invațamant (SLI) Vrancea se alatura campaniei naționale de strangere de semnaturi prin care susțin creșteri salariale de 20% și pentru personalul nedidactic din sistemul de invațamant, (ingrijitori, bucatarese, fochiști, paznici, instalatori etc.).…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri un proiect de lege potrivit caruia sunt scutiti de plata impozitului pe cladirea de domiciliu, pe terenul aferent acestuia si pentru un mijloc de transport reprezentantii legali ai adultilor cu handicap grav sau accentuat. Proiectul pentru modificarea…

- Comisia pentru munca, familie si protectie sociala a Senatului a dat marti raport de admitere la un proiect de lege pentru modificarea Legii 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri prin care se introduce posibilitatea prelungirii termenului de la 90 de…