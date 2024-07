Stiri pe aceeasi tema

- Timp de cateva ore, miercuri, a fost pana de curent la nivel național in Ecuador, iar aproximativ 18 milioane de oameni au ramas fara energie electrica, a declarat ministrul Lucrarilor Publice Roberto Luque, relateaza BBC.Metroul din capitala Quito s-a oprit, iar semafoarele au incetat sa mai funcționeze…

- Dupa ce au trecut alegerile locale și europarlamentare, atenția se indreapta asupra scrutinului pentru Cotroceni. In așteptarea unui anunț definitiv cu privire la numele pe care-l va susține PSD-ul in cursa pentru fotoliul prezidențial, unul dintre liderii social-democrați a venit cu o serie de precizari.…

- Un tanar de 22 de ani, din Taure, comuna Nimigea, reprezentant AUR, susține ca a fost batut de doi candidați pentru Consiliul Local din partea PNL Nimigea, alegandu-se cu mai multe rani și un ochi vanat. Incidentul s-a petrecut in apropierea unui bar, in data de 3 iunie, dupa miezul nopții. Un tanar…

- Masuri tot mai blande pentru cei frați interlopi, acuzați de crima de la Padina, din noaptea de 10 spre 11 februarie! Curtea de Apel Ploiești a decis, la inceputul acestei saptamani, scoaterea din arest preventiv a celor trei membri ai lumii interlope și plasarea acestora in arest la domiciliu. Sentința…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis joi pe seful Administratiei Securitatii Statului (echivalentul Serviciului de protectie si paza), la doua zile dupa ce doi dintre membrii acesteia au fost acuzati de complot in vederea asasinarii presedintelui si a sefilor serviciilor de securitate

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, marti, ca singurul candidat pe care liberalii il sustin este Nicolae Ciuca. ”Noi credem in sansa domnului general Ciuca”, a subliniat el, adaugand ca liderul PNL va fi ”un presedinte extrem de echilibrat si extrem de necesar pentru Europa, pentru Romania”.…