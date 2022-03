Cei 8 militari morți în tragediile aviatice au fost avansați post-mortem Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a decis joi, 3 martie 2022, decorarea post-mortem a celor opt militari care și-au pierdut viața in urma accidentelor aviatice care au avut loc in județul Constanța in seara zilei de 2 martie. „Astfel, pentru a onora memoria ofițerilor care și-au sacrificat viața savarșind acte de devotament excepțional pe timpul indeplinirii […] The post Cei 8 militari morți in tragediile aviatice au fost avansați post-mortem appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Tragedia aviatica care s-a petrecut ieri seara la Constanța a luat pe toata lumea prin surprindere și a intrat in atenția fiecarui roman, inclusiv a autoritațior. Recent, Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a decis decorarea post-mortem a celor opt militari care și-au pierdut viața.

