Cei 7 pași pentru a construi bugetul familiei. Strategii de management al banilor Nimeni nu se naște cu abilitați de gestionare a banilor. Toata viata noastra de adult este o continua descoperire si invatare in a manui cat mai eficient și gratios veniturile personale sau pe cele ale familiei. Oricum, puțini dintre noi stiu exact cum. Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai cum construiesti bugetul caminului tau si care sunt cei mai importanti pasi pe care este indicat sa ii iei in calcul. Foarte mulți oameni experimenteaza emoțiile obișnuite care apar atunci cand nu știu sa faca ceva bine. Aceste emotii pot include: frustrarevinovatieinvidiefurierușinedezamagire La… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

