Cei 7 paşi pe care trebuie să îi faci pentru a gestiona stresul financiar în vremuri economice complicate Pandemia de coronavirus a creat provocari financiare pentru sute si sute de milioane de oameni. Daca nu ai fost direct afectat financiar de perturbarea economica, exista suficiente sanse sa cunoasti pe cineva care o suporta cu greu. Avand in vedere situatia actuala a somajului, situatia economica incerta, este de inteles ca s-ar putea ca multi sa se simta stresati din cauza finantelor disponibile. Poate chiar au dezvoltat insomnii. Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai ce ai putea face ca sa scapi de stresul financiar pe care il incerci de ceva vreme incoace. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

