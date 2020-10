Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Olt au dispus inceperea judecarii a patru politisti din cadrul Serviciului Rutier Olt. Hotararea instantei a fost contestata la Curtea de Apel Craiova. In acest dosar, inculpații sunt acuzați ca au primit diverse sume de bani de la șoferii care incalcau normele rutiere.…

- Primarul Gheorghe Valentin Rotar și consilierii locali și-au preluat oficial mandatele caștigate in Blaj, dupa alegerile din septembrie. ”Astazi a avut loc ceremonia de investire in funcția de Primar al Municipiului Blaj și de constituire a Consiliului Local Blaj, rezultat in urma alegerilor locale…

- Primarul ales al Capitalei Nicușor Dan s-a aratat revoltat ca nu și-a putut prelua inca mandatul, deși a trecut o luna de la alegerile locale. „Sunt 52 de contestații privind validarea mea”, a spus Nicușor Dan, aratand cu degetul spre PSD.„Vorbim de 52 de cereri de cereri de apel pe care le-au…

- Deputatul Nicolae Giugea, candidatul PNL la functia de primar al Craiovei, si senatorul Mario Ovidiu Oprea, presedintele PNL Craiova, care au ocupat primul loc si, respectiv, al doilea, pe lista PNL pentru Consiliul Local Craiova, au renuntat la mandatele de consilier local. Nicolae Giugea a declarat,…

- Politia ucraineana si-a inchis temporar miercuri site-ul de internet, asupra caruia preluasera controlul persoane necunoscute, transmite Reuters. Hackerii au publicat informatii false, potrivit Agerpres.CITEȘTE ȘI: Medicamentul care trateaza foarte eficient infecțiile și durerile de gat: Este…

- Acestia vor candida la alegerile locale din 27 septembrie pentru alte partide decat cele pentru care au castigat mandatele in 2016. Reprezentantul Guvernului in teritoriu a apreciat ca acesta este motiv de revocare din functie, ca efect al art 160 din Codul Administrativ.

- Un barbat a cazut, joi, de la circa 15 metri inaltime pe o strada din Dej si a fost preluat de un elicopter SMURD, potrivit Agerpres. „In jurul orei 13.20, o autospeciala, un echipaj SAJ si elicopterul SMURD din punctul Jibou au fost alertate pentru acordarea asistentei medicale de urgenta unui barbat…

- Jurnalista Ioana Ene Dogioiu considera ca ”Dosarul 10 August” bubuie in curtea celor de la PNL și a lui Klaus Iohannis, iar faptul ca Georgiana Hossu ”se da in stamba la DIICOT” nu face decat sa le dauneze și mai tare. Dogioiu susține ca PNL va plati electoral pentru a preluat din practicile PSD.Citește…