Cei 3 milionari ai băncilor din România Datele Autoritatii Bancare Europene arata ca numarul acestora a crescut comparativ cu 2015, cand doi bancheri au depasit acest prag. La nivelul Uniunii Europene erau aproape 4.600 de angajati in institutii financiare care castigau peste un milion de euro. Cea mai mare parte a lor, adica 3.500, lucrau in Marea Britanie. Clasamentul este continuat de Germania si Franta, insa la distanta - 250, respectiv 200 de bancheri milionari. E o diferența uriașa care arata unde sunt centrele financiare ale Europei. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

