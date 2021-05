Stiri pe aceeasi tema

- Angajatul unei firme de salubritate a fost transportat la spital in urma unui accident, petrecut in localitatea constanțeana Biruința. Acesta a sarit din mașina care colecteaza gunoiul, iar mașina a trcut peste piciorul lui.La hața locului au ajuns mai multe echipaje medicale. Barbatul a fost transportat…

- Malurile raului Somesul Mic, care traverseaza municipiul Cluj-Napoca, vor fi transformate in zone pietonale, de agrement si cu piste pentru biciclete. Investitia depaseste 35 de milioane de euro.

- Cel putin cinci firme din judetul Hunedoara vor organiza actiuni de vaccinare a personalului si a familiilor acestora in cadrul campaniilor desfasurate de catre echipele mobile ale Directiei de Sanatate Publica (DSP), primii 250 de oameni urmand sa fie imunizati marti la o societate privata din municipiul…

- Mulți dintre cei care acționeaza pe piața financiara se intreaba cum poate fi definit anul 2021 din punct de vedere economic. E un an dificil sau poate fi „explicat” din punct de vedere economic? In contextul acestei intrebari, majoritatea specialiștilor in domeniu analizeaza in prezent relația…

- Proiectul pentru aprobarea procedurii de implementare a unei scheme de ajutoare de stat pentru restaurante, cafenele, pensiuni, alte firme HoReCa și agenții de turism, a fost lansat miercuri, 14 aprilie, in dezbatere publica, pe site-ul ministerului Economiei. Proiectul de procedura s-a publicat intr-un…

- „Pana acum nu mi s-a zis ”Pleaca acasa, du-te”. Interesant este ca nu a fost un val care a inceput sa creasca, ci a pornit totul brusc. Și apar comentarii xenofobe doar la anumite postari. Este o acțiune organizata și grupurile astea comunica intre ei, sunt undeva, afla și spun ”Hai, intrați și comentați”.…

- Polițiști din Faget impreuna cu jandarmi, reprezentanți DSV și lucratori din cadrul Ocolului Silvic Lugoj au organizat, ieri, o razie in oraș și in comuna Manaștiur in contextul instituirii starii de alerta avand ca scop prevenirea infectarii cu virusul SARS-COV-2. Au fost organizate opt filtre, legitimate…

- V-am informat despre faptul ca, anul trecut, terenurile și toate construcțiile aparținand Turnatoriei Centrale Orion Campina, societate aflata in faliment, au fost vandute prin intermediul lichidatorului judiciar unei societați cu capital italian - Edil Center SRL Filipești din județul Bacau. Valoarea…