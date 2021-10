Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim este acceptat de catre antreprenori sa creasca cu 200 de lei, dar cu ideea ca aceasta suma sa nu fie impozitata, este solicitarea transmisa Guvernului de catre proprietarii de companii, a anunțat Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Mici și Mijlocii. In…

- In comisia economica, industrii și servicii s-a dezbatut și avizat proiectul privind introducerea obligativitații implementarii sistemelor on line de plați in instituțiile publice. „Astazi, in comisia economica, industrii și servicii am dezbatut și avizat proiectul inițiat de colegul meu, Brian Cristian,…

- Administratiile locale nu vor mai plati taxe pentru avizele eliberate de autoritatile publice, de companiile de stat si de cele private pentru proiectele de interes public, a declarat, la Botosani, secretarul general adjunct al Guvernului, Mircea Abrudean, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, Executivul…

- Cresterea salariului minim trebuie facuta in acord cu mediul de afaceri, altfel se va ajunge la concedieri si totul se va intoarce impotriva oamenilor, a afirmat, joi, ministrul Muncii, Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa. "Orice majorare a salariului minim trebuie sustinuta si de mediul economic,…

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, dar sa nu conduca la o avalansa de concedieri, a declarat miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ministrul a anuntat patronatele si sindicatele sa se pregateasca pentru demararea negocierilor cu privire la nivelul salariului minim…

- „Daca guvernarea nu merge bine, vom avea probleme cu totii. Chestia aia cu penali, fara penali in functii publice, suna foarte bine. Eu acum cativa ani am spus: faceti cateva nuante. Spuneti ca cei care au furat, ca au fost prinsi in anumite situatii in functii publice, sa fie pedepsiti”, a declarat…

- Klaus Iohannis are datoria constitutionala, legala si morala sa scoata rapid Romania din situatia penibila in care se afla intreg Guvernul. Sa renunte la dubla masura! Executivul nu mai poate fi condus de un politician condamnat penal. Mentinerea lui Citu in functie este un atac la credibilitatea Romaniei.…

- La data de 28 iulie 2021, polițiștii rutieri și de ordine publica cu aviz de poliție rutiera, precum și polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publica, specializați in domeniul delictelor silvice, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, au organizat și desfașurat o acțiune, cu efective…