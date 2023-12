Stiri pe aceeasi tema

- O asociație atrage atenția ca din cauza unei prevederi neclare din codul fiscal pensiile din Pilonul 2 ar putea fi impozitate progresiv. Astfel, daca acum cota de taxare este de 10%, de la 1 ianuarie ar putea sa ajunga și la 20%. Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania solicita modificarea…

- Luiza Radulescu Pintilie In fiecare an, pe 24 octombrie este marcata Ziua Organizației Națiunilor Unite (ONU), cea mai importanta structura la nivel mondial- a carei menire este de a asigura pacea și securitatea internaționala, dezvoltarea si respectarea drepturilor omului -fiind inființata la aceasta…

- Edu Networks, program coordonat de AVE (Asociația pentru Valori in Educație) și implementat impreuna cu opt organizații nonprofit specializate in educație, a ajuns la final. Desfașurat pe durata a patru ani (septembrie 2019 – august 2023), din proiect au facut parte 114 școli și gradinițe din Romania,…

- Facultatea de Litere a Universitatii Ovidius din Constanta UOC si Asociatia de Studii Americane din Romania ASAR RAAS organizeaza, in perioada 5 7 octombrie 2023, Conferinta internationala bienala RAAS Fulbright cu tema Mapping Spaces and the US.La manifestarea stiintifica vor prezenta lucrari peste…

- Asociația SAMAS va invita la conferința anuala MATERNOPEDIA, dedicata cadrelor medicale din domeniul perinatal. Evenimentul va avea loc pe 12-13 octombrie, intre orele 13-19, la Hotel Capital Plaza din București, și permite și participarea online. Aflata la cea de-a 10-a ediție, MATERNOPEDIA a devenit…

- Proiecția filmului „Arsenie. Viața de Apoi” a fost anulata de Centrul Municipal de Cultura Arad și de Biblioteca Județeana care au invocat ca au primit „mesaje negative cu amenințari”, a anunțat pe Facebook regizorul Alexandru Solomon. Filmul, susține regizorul, urma sa fie proiectat miercuri seara…

- Scriitorul radauțean Mihai Tatulici iși va lansa volumul de nuvele „Vin ramele" in cinci localitați sucevene. In perioada 27 septembrie – 2 octombrie 2023, Asociația „Romania prinde radacini" și AQUA Carpatica organizeaza in județul Suceava, in localitațile Vatra ...

- Școlile se pot inscrie in programul ”Dam Click pe Romania”, pentru a obține calculatoare. Sprijin pentru unitațile de invațamant Școlile se pot inscrie in programul ”Dam Click pe Romania”, pentru a obține calculatoare. Asociația ”Ateliere Fara Frontiere” a anunțat continuarea programului prin care se…