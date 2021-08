Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, din județul Gorj, comuna Stoina, sat Mielușei, a ajuns joi la spital, dupa ce s-a intoxicat cu fum, in timp ce incerca sa stinga un incendiu de vegetație uscata. 1 de 3 Focul a cuprins și doua case nelocuite. Intervin doua autospeciale de pompieri cu apa și spuma de la Garda de Intervenție…

- Misiunile pompierilor romani continua in insula Evia din Grecia, pentru a treia zi consecutiv. Una dintre misiunile prioritare este identificarea de surse de apa. Noi focare de incendiu sunt identificate constant. La temperaturi caniculare, pompierii lupta cu focul in ture de cate sase ore, potrivit…

- Misiunile pompierilor romani continua in insula Evia din Grecia, pentru a treia zi consecutiv. Una dintre misiunile prioritare este identificarea de surse de apa, noi focare de incendiu fiind identificate constant. La temperaturi caniculare, pompierii lupta cu focul in ture de cate sase ore. ”In cea…

- Sutele de incendii violente de vegetatie din Grecia si Turcia au deteriorat calitatea aerului in estul Mediteranei. Focul a eliberat in atmosfera cantitati uriase de particule fine, iar fumul s-a raspandit pana in nordul Africii. La aceasta se adauga concentratiile mari de praf african deasupra Greciei,…

- Alerta in Grecia din cauza temperaturilor extreme, care alimenteaza incendii in partea continentala și pe insule. Fumul a ajuns la Atena, iar rezidenții au fost sfatuiți sa ramana in spații inchise.

- Incendiile de vegetație s-au apropiat de Capitala Greciei. Zeci de locuințe au fost evacuate in nordul Atenei, dupa un incendiu scapat de sub control. Focul s-a extins pe fondul condițiilor meteo extreme. Sursa foto: Profi MediaAutoritațile din Grecia au evacuat zeci de locuințe, inclusiv o tabara unde…

- Astazi, 03 august pompierii din municipiul Chișinau au fost solicitați la lichidarea unui incendiu care a izbucnit intr-un local din capitala de pe strada Renașterii Naționale 5 din municipiul Chișinau. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:38. Potrivit primelor informații inregistrate…

- Astazi in jurul orei 13:00, pompierii din cadrul Inspectoratului Pentru Situații de Urgența Cluj au fost solicitați pentru intervenție pe Autostrada Transilvania pe sensul de mers Gilau - Turda. Din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!