Stiri pe aceeasi tema

- Doi politisti din cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei au fost retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati ca ar fi primit mita de la 23 de conducatori auto care ar fi incalcat regulile de circulatie pe drumurile publice. Potrivit unui comunicat al DNA transmis,…

- O autospeciala a IPJ Dambovita a fost implicata, miercuri dimineata, intr-un accident care a avut loc la intersectia Sos Panduri/Calea 13 Septembrie din Bucuresti. Patru persoane, intre care doi politisti, au ajuns la spital. ”In data de 26 aprilie, in jurul orei 02:30, Brigada Rutiera a fost sesizata…

- Doi inspectori de la Direcția Generala Antifrauda Fiscala au fost reținuți, sambata, de procurorii DNA, sub acuzația ca au cerut 10.000 de euro mita de la o firma pe care o controlau pentru a aplica o sancțiune mai mica decat cea prevazuta de lege pentru neregulile constatate. Potrivit DNA, procurorii…