- Mai mulți credincioși au parasit biserica, dupa ce preotul a criticat vaccinul anti-COVID in timpul predicii. S-a intamplat intr-o comuna din provincia Pavia, Italia. In ultima zi a anului, in timpul predicii de la slujba de Anul Nou, preotul din Casorate Primo, o comuna din Pavia, Italia, a criticat…

- Inca doua localitați au intrat pe lista celor cu incidența de peste 3 la mie. In total sunt 21 de comune cu incidența de peste 3 la mie. Comuna aradeana Olari are cea mai mare rata de infectare, de 5,49 la mie. Autoritațile au anunțat, joi, lista localitaților cu incidența mai mare sau egala…

- La finalul lunii octombrie traficul pe podul din Dej a fost interzis vehiculelor mai grele de 7 tone și jumatate, pentru lucrari la structura de rezistența a podului. De atunci, toate mașinile de mare tonaj, care inainte circulau spre Baia Mare și Bistrița prin Dej, trec acum prin comuna Mica, prin…

- O biserica din comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, a fost sparta duminica dimineața. Hoții au sustras bunuri in valoare de 8.000 de lei. Potrivit IPJ Maramureș, polițiștii au fost sesizați duminica dimineața cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns intr-o biserica din comuna…

- Azi, 05 decembrie, la ora 09:20, polițiștii din Șomcuta Mare, au fost sesizați cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns intr-o biserica din comuna Mireșu Mare, de unde au sustras mai multe bunuri. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, persoane necunoscute au intrat prin…

- Localitatea cu cea mai mare incidența a infecțiilor cu COVID-19 este comuna Ceru-Bacainți din județul Alba. Rata de infectare a ajuns la 29,79 la mie. 238 de comune au incidențe de peste 3 la...

- Bistrița-Nasaud este al patrulea județ din țara care a trecut in scenariul verde, dupa ce incidența cazurilor de Covid-19 a scazut sub 2/mia de locuitori. In scenariul verde mai sunt județele Suceava, Botoșani și Vaslui. Potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, județul Bistrița-Nasaud…

- Arhiepiscopul Ciprian al Buzaului și Vrancei a sfințit duminica biserica „Adormirea Maicii Domnului” din comuna vranceana Popești, care a fost construita in 1817 de boierul Nastase Caraiman, conform basilica.ro Sfințirea a avut loc la capatul a zece ani de lucrari de consolidare și restaurare.…