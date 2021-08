Stiri pe aceeasi tema

- Romania trimite in Grecia 142 de pompieri cu opt autospeciale de stingere incendii de padure, trei cisterne, un centru de comanda, doua containere Multirisc, un autocar de intervenție, precum și alte mijloace de sprijin logistic, printre care și o drona. Pompierii care formeaza modulul sunt de la Inspectoratul…

- 142 de pompieri romani au plecat, vineri, intr-o noua misiune in Grecia. De aceasta data ei vor acționa 10 zile in provincia Atica de langa Atena. In noua misiune vor participa pompieri care au luptat cu flacarile și pe insula Evia. Ei vor pleca cu 28 de autovehicule. „Cu sprijinul Departamentului…

- Totodata, 6 salvatori din cadrul Unitatii Speciale de Interventie in Situatii de Urgenta vor avea misiunea de a asigura alimentarea autospecialelor cu apa, precum si crearea de culoare pentru limitarea propagarii incendiilor, cu ajutorul drujbelor.In aceasta dimineata, actiunile de stingere si protectie…

- Prima misiune a pompierilor salvatori romani in Grecia a inceput, duminica dimineața, in zona Spathari, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Potrivit IGSU, la aceasta misiune vor participa, in prima faza, 35 de subofițeri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa…