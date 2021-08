Stiri pe aceeasi tema

- 14 cetațeni romani care au reușit sa ajunga pe aeroportul din Kabul au fost evacuați cu o aeronava militara C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane. Alaturi de ei se afla și 4 cetațeni bulgari. Au ajuns la Islamabad, de unde urmeaza sa plece spre Romania.

- ”Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a evacuat, in cursul zilei de vineri, 20 august, 18 cetațeni (14 romani și 4 bulgari) de pe aeroportul internațional din Kabul, in condiții de siguranța.Ulterior, aeronava a aterizat la Islamabad și l-a preluat și pe cetațeanul roman evacuat in cursul…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri seara, intr-un comunicat de presa, evacuarea cu succes de pe aeroportul din Kabul a altor 14 cetațeni romani și a patru bulgari cu ajutorul aeronavei Ministerului Apararii. Ministerul de Externe anunța ca aeronava militara romaneasca a aterizat la Islamabad…

- Cei 14 cetațeni romani care au reușit sa ajunga pe aeroportul din Kabul (Afganistan) au fost preluați, vineri seara, de aeronava militara a Romaniei, a informat Antena 3. Romanii zboara in acest moment spre Islamabad (Pakistan), de unde vor veni spre țara. In Afganistan mai exista un singur…

- Inca un cetațean roman a fost evacuat din Afganistan de aeronava Fortelor Aeriene Romane, potrivit Ministerului afacerilor externe. Cetațeanul roman, angajat al unei agenții NATO, a reușit sa ajunga pe aeroportul internațional din Kabul și sa fie preluat de avionul militar. La bord au urcat și trei…

- ”Celula de criza interinstitutionala, convocata la data de 13 august 2021 de catre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, care a continuat sa activeze in regim permanent pentru asigurarea evacuarii cetatenilor romani care si-au manifestat optiunea de a fi repatriati din Afganistan, informeaza…

- „Ieri, dupa apelul de luni, au fost 8 persoane care au contactat ambasada din Pakistan. Nu am datele de aseara, daca au mai existat cetațeni care sa fi contactat ambasada.Avem o discuție in CSAT saptamana viitoare pentru a lua astfel de decizii, daca primim refugiați. Pot sa va spun ca avionul nostru…

- Premierul Florin Cițu a facut, marți, declarații de la Polatul Victoria și a vorbit despre situația romanilor din Afganistan, acolo unde situația a escaladat periculos. "In acest moment sunt 27 de romani vor fi evacuați o aeronava romana, care a plecat deja la Kabul. Se fac demersuri petru…