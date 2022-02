Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate ucrainene au capturat mai multe tancuri rusești in apropiere de Cernihiv și au luat prizoneri doi militari ruși. Unul dintre aceștia este șeful de stat major al unitații militare 41659, a anunțat Ministerul ucrainean al Apararii, pe Faceboo

- Armata ucraineana a doborat, joi, un elicopter rusesc si i-a arestat pe ocupantii acestuia, se anunta intr-un comunicat al Armatei Ucrainene. „Soldații celui de-al 93-lea regiment au capturat doi soldati ruși din unitatea 91701 a Regimentului de pușcași motorizat Yampol„, se anunta intr-un comunicat…

- Ministerul rus al Apararii anunța ca o parte din trupele poziționate la granița cu Ucraina se intorc la bazele lor, dupa incheierea unor exerciții militare, relateaza BBC, citand agenția Interfax. Dar exercițiile la scara larga in toata țara continua, potrivit agenției. „Practic toate districtele militare,…

- Ministerul rus al Apararii anunța ca o parte din trupele poziționate la granița cu Ucraina se intorc la bazele lor, dupa incheierea unor exerciții militare, relateaza BBC, citand agenția Interfax.

- Ieri, Rusia a inceput manevre navale de anvergura in Marea Neagra, la care participa peste 20 de nave, exercitii prevazute in planul de instruire a fortelor sale armate elaborat pentru anul in curs, a anuntat Ministerul rus al Apararii, potrivit agentiilor EFE si TASS, preluate de Agerpres. O grupare…

- Rusia a anuntat marti ca monitorizeaza o fregata franceza intrata in Marea Neagra, in plin moment de tensiuni intre Moscova si tarile occidentale in dosarul ucrainean, relateaza AFP. "Fortele si mijloacele Flotei de la Marea Neagra au inceput sa monitorizeze activitatile fregatei Auvergne a Marinei…

- Rusia a anunțat marți, 14 decembrie, ca monitorizeaza o fregata a Franței care a intrat in Marea Neagra, in pline tensiuni dintre Moscova și țarile occidentale pe dosarul Ucraina. „Forțele și resursele Flotei Marii Negre au inceput sa monitorizeze activitațile fregatei marinei franceze, Auvergne”, a…

- Trei avioane de vânatoare ruse au interceptat si escortat miercuri trei avioane militare franceze care zburau în apropierea frontierelor Rusiei din Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii într-un comunicat citat de AFP si TASS, scrie Agerpres.Avioane de vânatoare…