Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a anunțat ca reprezentanți ai Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala, Inspectoratului Teritorial de Munca, Direcției de Sanatate Publica, Direcției Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, Comisariatului Județean pentru Protecția…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca in urma precipitațiilor abundente din aceasta dupa amiaza, pompierii militari ai Detașamentului Suceava au intervenit cu forțe și mijloace pentru evacuarea apei din mai multe locații pe raza municipiului Suceava. Inundații au fost inregistrate…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava le-a transmis celor care vor sa mearga la inot in rauri și iazuri sa fie atenți la curenții puternici și la adancimea apei pentru a fi evitate eventuale tragedii. „Cu apa nu-i de joaca. In multe situații, curentul puternic, adancimea apei și teribilismul…

- Astazi, 8 iunie a.c., pe fondul sesizarilor venite din partea unor cetațeni ai comunei Foraști, cu privire la unele disfuncționalitați ale rețelei de alimentare cu apa de la nivelul UAT-ului, prefectul județului Suceava – Alexandru Moldovan, a dispus convocarea de indata a Comitetului Județean pentru…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca incendiul din localitatea Stanca, comuna Zvoriștea, in urma caruia un batran și o batrana au suferit arsuri pe mani și fața a izbucnit de la un autoturism care a luat foc in garaj. Incendiu s-a produs in cursul zilei de marți și a afectat…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca cel mai probabil, cauza de izbucnire a incendiului de la manastirea din Podu Coșnei a fost un scurtcircuit, produs la conductor electric defect. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, maiorul Alin Galeata, a precizat ca echipajele pompierilor…

- Luni 22 mai a.c., la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența s-a desfașurat pe parcursul a circa patru ore o ședința a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava (CJSU Suceava) la care au participat prefectul Alexandru Moldovan, vicepreședintele Consiliului Județean Vasile Tofan,…

- Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier care s-a produs, luni dupa-amiaza, pe raza localitatii Prajeni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit acestora, in eveniment au fost implicate o autoutilitara si o caruta.…