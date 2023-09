Stiri pe aceeasi tema

- Cei 120.000 de etnici armeni din Nagorno-Karabah vor pleca in Armenia, deoarece nu vor sa traiasca ca parte a Azerbaidjanului și se tem de epurarea etnica, a declarat duminica conducerea regiunii separatiste, pentru Reuters.

- Armenia „nu a participat” la elaborarea textului acordului de incetare a focului, care tocmai a fost anuntat pentru a se pune capat ostilitatilor in regiunea separatista Nagorno-Karabah, a declarat miercuri premierul Nikol Pasinian, citat de G4media.ro . Pasinian a declarat ca biroul sau a luat nota…

- Azerbaidjanul a declarat miercuri ca operațiunea militara in Nagorno-Karabah, controlata de Armenia, a continuat cu succes dupa ce SUA i-au cerut sa opreasca ostilitațile, iar Moscova a indemnat ambele parți sa inceteze varsarea de sange in regiunea disputata, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Dupa…

- Turcia, aliat al Azerbaidjanului, a calificat marti drept „legitime” preocuparile care au dus la operatiunea militara azera in curs in Nagorno-Karabah, cerand in acelasi timp autoritatilor de la Baku si Erevan sa revina la masa negocierilor, relateaza AFP. „Azerbaidjanul a fost constrans sa ia masurile…

- Kremlinul a respins marti acuzatia prim-ministrului armean conform careia Rusia a esuat sa apere Armenia in conflictul acesteia cu Azerbaidjanul vecin si ca s-ar retrage din intreg Caucazul de Sud, informeaza Reuters si AFP.Intr-un interviu acordat cotidianului italian La Repubblica si care a fost…

- Prim-ministrul Armeniei a declarat ca politica țarii sale de a se baza exclusiv pe Rusia pentru a-i garanta securitatea a fost o greșeala strategica, deoarece Moscova nu a fost capabila sa ofere rezultate și este in curs de a-și reduce rolul in regiune.Intr-un interviu acordat ziarului italian La…

- Un responsabil din enclava Nagorno-Karabah a cerut joi, 13 iulie, Rusiei sa autorizeze circulatia pe singura ruta care leaga aceasta regiune separatista a Azerbaidjanului cu populatie majoritar armeana de Armenia, relateaza AFP. ”Facem apel la Federatia Rusa (…) sa garanteze libera circulatie a persoanelor…

