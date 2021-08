Stiri pe aceeasi tema

- Un sediul modern a fost inagurat și va asigura funcționarea activitații ADI Salubritate, ADI Apa și ADI Civitas de la nivelul județului Dambovița The post Un sediul modern unde funcționeaza ADI Salubritate, ADI Apa și ADI Civitas. VIDEO first appeared on Partener TV .

- Prichindeii au invațat reguli de circulatie de la polițiștii dambovițeni The post Prichindeii au invațat reguli de circulatie de la polițiștii dambovițeni first appeared on Partener TV .

- Toți cei 12 pompieri dambovileni au ajuns acasa, luni seara, dupa ce au incheiat cu succes misiunea de stingere a incendiilor in zona repartizata, insula Evia din Grecia. Timp de 10 zile au luptat cu un inamic periculos și imprevizibil, in condilii dificile, fara sa ezite și au confirmat pregatirea…

- O manastire si circa zece sate au fost inconjurate de flacari miercuri dupa-amiaza pe insula Evia, situata la o distanta de 200 de kilometri de Atena, iar incendiul pare scapat de sub control, au indicat pompierii eleni aflati la fata locului, potrivit AFP. In timp ce rezidentii din 12 sate…