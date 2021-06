Cei 12 muncitori, izolați în mijlocul apelor în Vrancea, au fost salvați Cei 12 muncitori, intre care și trei femei, izolați in mijlocul apelor, in județul Vrancea, au fost salvați. Niciunul dintre ei nu prezinta probleme de sanatate. Operațiunea de evacuare a durat aproximativ 2 ore. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgența, date fiind condițiile periculoase din zona reprezentate de precipitații continue, debit crescut și resturi de […] The post Cei 12 muncitori, izolați in mijlocul apelor in Vrancea, au fost salvați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Avand in vedere situația de la nivelul localitații Nereju unde 12 persoane, aflate intr-o zona forestiera, au ramas izolate din cauza creșterii nivelului și debitului raului Zabala, in cursul zilei de astazi s-au suplimentat forțele de intervenție, cu echipaje de la ISU Bacau și ISU Covasna. Pentru…

