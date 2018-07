Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de interventie din Thailanda i-au gasit pe cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal, blocati intr-un complex de pesteri inundate, si care prezinta "semne de viata" la noua zile dupa disparitia lor, a anuntat luni guvernatorul provinciei Chiang Rai, citat de Reuters si AFP. "Puscasii marini…

- Doisprezece baieți și antrenorul lor de fotbal, pierduți timp de 10 zile intr-o peștera din Thailanda, au fost gasiți in viața, au anunțat oficialii thailandezi, citați de abcnews.go.com.

- Cei 12 copii și antrenorul lor de fotbal care erau captivi de noua zile intr-0o grota inundata din Thailanda au fost gasiți in viața, a anunțat luni seara guvernatorul provinciei, citat de AFP.

- Dupa o saptamana salvatorii au speranțe ca cei 12 copii blocați intr-o peștera din Thailanda sunt in viața. Șansele ar fi daca baieții și antrenorul lor au ajuns intr-o zona inalta, din fundul peșterii, unde apa nu ar fi ajuns, scrie BBC News. Echipele de salvare au reușit sa intre in peștera, dupa…

- Echipele de salvare mobilizate de sapte zile pentru a-i salva pe cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal blocati intr-o pestera din Thailanda au efectuat sambata un exercitiu de evacuare, in asteptarea momentului in care vor putea intra in contact cu ei, relateaza AFP. "Este vorba de punerea in aplicare…

- Militari americani si scafandri britanici s-au alaturat, joi, operatiunilor de cautare a 12 copii si a antrenorului lor de fotbal blocati de cinci zile intr-o pestera inundata din nordul Thailandei, informeaza AFP. Ploile musonice neintrerupte care afecteaza provincia Chiang Rai au facut ca nivelul…

- Doisprezece copii fotbalisti si antrenorul lor se afla blocati de aproape doua zile intr-o pestera din nordul Thailandei dupa ce drumul de iesire le-a fost restrictionat in urma unei viituri, a anuntat luni politia locala, citata de DPA. ''O operatiune de salvare este in prezent…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Adrian Mutu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa are nevoie de toate punctele in partida cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe de sambata pentru ca nu este inca salvata de la retrogradare si orice infrangere poate sa o duca din nou pe locurile…