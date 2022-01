Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca personalul Ambasadei Romaniei la Nur-Sultan este in siguranta, iar misiunea diplomatica a Romaniei in Kazahstan este in contact cu cei aproximativ 100 de cetateni romani aflati in aceasta tara, in principal specialisti si experti angajati de companii…

- 350 de turisti romani, care au revenit la Bucuresti dupa vacanta de Revelion din Egipt, s-au trezit duminica, 2 ianuarie, fara bagaje pe Aeroportul Otopeni. Reprezentantii TAROM au explicat ca problemele au fost cauzate de autoritatea aeroportuara din Hurghada, unde au fost mari dificultati, dupa ce…

- O tanara asistenta medicala din Bucuresti a sfarsit tragic, in mod suspect, chiar in ziua de Craciun. Fata de numai 21 de ani se intorsese de sarbatori in comuna natala, la parinti, in judetul Galati. Simona absolvise in Capitala o scoala postliceala sanitara si lucra ca asistenta la un cabinet stomatologic.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Federatia Navala Panelena a anuntat organizarea unei greve vineri si sambata, conform news.ro ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, joi seara, ca 122 de romani si 62 de cetateni europeni care erau blocati in Maroc, in urma suspendarii zborurilor comerciale, au fost imbarcati in aeronava care opereaza cursa speciala pentru repatriere. Aceasta urmeaza sa ajunga joi seara la Bucuresti. …

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat in sedinta de astazi, 30 noiembrie 2021, Hotararea numarul 109.Potrivit unui comunicat al CNSU, aceasta Hotarare prevede urmatoarele: 1. Aprobarea repatrierii cetatenilor romani aflati in Regatul Maroc, inclusiv prin activarea Mecanismul European…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti a reactionat sambata, dupa ce MAE rus a criticat ceremonia desfasurata la un monument dedicat Eroilor Armatei Romane din Primul Razboi Mondial, din Chisinau, si a vorbit despre o ”glorificare a complicilor criminalilor nazisti”.

- Primii pacienti infectati cu SARS-CoV-2, aflati in stare critica, sunt transferati joi in Ungaria. Potrivit Ministerului Sanatatii, este vorba despre 10 pacienti, 8 dintre acestia au fost internati in UPU din unitati sanitare din Bucuresti si 2 din Timisoara, aflati in stare stabila, care sunt transportabili…