Cehii şi slovacii comemorează o jumătate de secol de la înăbuşirea Primăverii de la Praga Visul ''socialismului cu fata umana'' a intrat in istorie odata ce ''Primavara de la Praga'' a fost zdrobita de trupele Pactului de la Varsovia in urma cu exact o jumatate de secol. Cehii si slovacii, in prezent membrii in NATO, rememoreaza acum acest capitol trist si violent din istoria lor, consemneaza luni intr-un comentariu agentia EFE. Este un episod dureros de amintit, motiv pentru care comemorarea lui este foarte discreta si se desfasoara in liniste, cu expozitii de fotografii, conferinte si lansari de carte, programe radio si de televiziune. Denumita ''Operatiunea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

