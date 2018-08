Cehii şi slovacii comemorează 50 de ani de la înăbuşirea Primăverii de la Praga Cehii si slovacii marcheaza marti implinirea a 50 de ani de la inabusirea de catre tancurile sovietice a miscarii reformatoare 'Primavara de la Praga', adunarile din cursul zilei prilejuind insa si contestarea guvernului actual, sustinut de comunisti, relateaza AFP.



O ceremonie de omagiere a celor peste 400 de victime ale interventiei militare si ocupatiei sovietice a fost organizata la miezul zilei la Praga, in fata cladirii Radiodifuziunii, si presarata cu vii proteste impotriva guvernului miliardarului Andrej Babis.



La 21 august 1968, in jur de 15 cehi, in majoritate…

Sursa articol: agerpres.ro

