Cehii, mai „germani” decât germanii Germanii sunt dați de obicei drept exemplu pentru corectitudine și pentru prudența financiara. Explicațiile sunt multe. Dar exista pe lumea asta unii cu un comportament mai germanic decat al germanilor cand vine vorba de finanțele publice. Și sunt din regiune: cehii. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii dintr-un tren Regio care circula sambata seara pe relatia Sinaia - Bucuresti Nord nu poarta masca de protectie, iar vagoanele sunt pline, ceea ce contravine prevederilor din ordinele privind masurile de prevenire a raspandirii COVID-19.

- Declararea starii de alerta dupa incetarea starii de urgenta poate parea usor anacronica, spune avocatul Codrin Taralunga. Restrangerea drepturilor si libertatilor nu poate fi dispusa de autoritatile care compun comitetele pentru gestionarea situatiilor de urgenta. „Orice restrangere de drepturi si…

- Anul 2020 ne-a adus Sarbatori de Paști atipice. Ne-a placut sau nu ca am fost scoși din obișnuințe, respectiv din zona de confort, dar totuși ne-am adaptat cumva. De ce? Pentru ca am avut o miza importanta: supraviețuirea. In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, președinte și fondator al Institutului…

- Fostul senator amendat pentru incalcarea carantinei vine cu o precizare la postarea de Florii a sotiei sale, care s-a laudat cu o inregistrare a unei mese romantice pe digul de la Eforie, in plina carantina, despre care a spus ca este „surpriza de ziua ei“, „in curtea casei lor“.

- Zi de zi, Poliția Romana trimite informari privind miile de amenzi aplicate cetațenilor care nu se conformeaza prevederilor legii. Insa, nu toate amenzile sunt aplicate in litera și spiritul legii, și, ca sa creasca numarul de amenzi aplicate, unii polițiști fac exces de zel. S-a intamplat zilele…

- Groaza, temerile și panica determinate de pandemia de COVID-19 le trezesc oamenilor sentimente noi. Germanii din orasul Aachen și-au adus aminte ca in catedrala din oraș se afla moaștele sfintei cu numele virusului ucigaș, Corona.

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti a transmis, la solicitarea APH, un punct de vedere oficial cu privire la modul in care se face triajul la intrarea in cea mai mare unitate medicala din Prahova, explicand de ce, in plina pandemie de coronavirus, nu sunt prezenti epidemiologi in cortul…