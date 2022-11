Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a inaugurat marti un terminal feroviar intermodal la Fenyeslitke, in apropierea granitei cu Ucraina, a carui constructie a costat 30 miliarde de forinti (73 milioane de euro), informeaza MTI.

- Șefa diplomației germane, Annalena Baerbock, a avertizat sambata fața de un razboi hibrid purtat de Rusia, care ar putea incerca sa divizeze Europa, favorizand și un aflux de refugiați pe teritoriul sau, relateaza AFP și Hotnews . „Nu este doar un razboi purtat cu arme, este purtat și (pe frontul) energiei…

- Universitatea de Stiintele Vietii ‘Ion Ionescu de la Brad’ din Iasi a gazduit, joi, lansarea proiectului ‘Climate Focused Agricultural Vocational Education’. Proiectul este implementat alaturi de parteneri din Turcia, Cehia, Slovenia si Serbia, este finantat de programul Erasmus + si este centrat pe…

- Ungaria, unul din cele mai dependente state membre UE de energia din Rusia, are ca obiectiv eliminarea importurilor de gaze rusesti pana in 2050, in urma electrificarii pe scara larga, a declarat marti ministrul ungar al Inovatiei si Tehnologiei, Laszlo Palkovics, transmite Reuters și Agerpres. Conform…

- Ministru ungar al inovației și tehnologiei, Laszlo Palkovics, a anunțat ca Ungaria și-a stabilit drept obiectiv eliminarea dependenței de gazele rusești pana in 2050. Conform unui acord semnat anul trecut, inainte de declansarea razboiului din Ucraina, Ungaria primeste 3,5 miliarde de metri cubi de…

- In discursul sau televizat catre natiune, primul de la invazia Rusiei in Ucraina, in 24 februarie - Putin a anuntat o mobilizare militara partiala in Rusia pentru indeplinirea obiectivelor "operatiunii militare speciale" in Ucraina, relateaza HotNews.ro.El a susținut, in aceeași retorica a Kremlinului,…

- Ungaria va continua discuțiile cu Rusia privind suplimentarea importurilor de gaze naturale, așteptandu-se sa ajunga la un acord cu Gazprom in curand, a declarat luni, 29 august, ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, transmite Reuters . Luna trecuta, Szijjarto s-a intalnit la Moscova cu omologul…

- Serbia si Kosovo au incheiat „un acord privind libera circulatie” intre cele doua parti, dupa o recrudescenta a tensiunilor provocata de noile reguli administrative si frontaliere impuse de Pristina, a anuntat sambata seful diplomatiei europene, Josep Borrell, citat de AFP si Reuters.