- Dupa decizia de miercuri prin care Danemarca a anuntat ca renunta la orice forma de utilizare a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca, Republica Ceha a reactionat foarte repede si s-a declarat dispusa sa cumpere dozele de ser care vor ramane nefolosite in

- Experti din Republica Ceha au recomandat sa fie cumparate vaccinurile produse de AstraZeneca de la acele tari care au decis, din motive de precautie, sa intrerupa administrarea acestui ser controversat, informeaza joi publicatia iDnes citata de EFE, transmite Agerpres.

- Ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock a indemnat miercuri la calm si la continuarea administrarii impotriva COVID-19 a vaccinului produs de AstraZeneca, dand asigurari ca nu exista dovezi ca acesta ar provoca formarea de cheaguri de sange, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Utilizarea…

- Germania a suspendat luni, „cu titlu preventiv”, utilizarea vaccinului anti-COVID-19 al laboratorului britanico-suedez AstraZeneca. Decizii identice au mai luat Danemarca, Irlanda si Olanda, relateaza AFP.

- Romania a decis suspendarea utilizarii vaccinului produs de compania AstraZeneca, dupa ce au fost semnalate efecte adverse ingrijoratoare. Țara noastra a urmat modelul altor 9 state, printre care Italia, Islanda, Norvegia sau Danemarca.

- In contextul suspendarii temporare a utilizarii vaccinului AstraZeneca in Austria și Danemarca, autoritațile de sanatate din Republica Moldova și specialiștii in imunizare, comunica urmatoarele: Specialiștii urmaresc continuu rapoartele oficiale și rezultatele monitorizarilor realizate de catre instituțiile…

- Danemarca a suspendat, din motive de precautie, administrarea vaccinului de la AstraZeneca impotriva COVID-19, din cauza temerilor legate de formarea de cheaguri de sange la persoane vaccinate, a anuntat joi autoritatea sanitara de la Copenhaga.