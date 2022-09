Stiri pe aceeasi tema

- Cehia, care asigura in prezent presedintia prin rotatie a Uniunii Europene, a cerut sambata crearea unui tribunal international pentru crime de razboi, dupa descoperirea in estul Ucrainei a sute de corpuri inhumate sumar, relateaza AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 206. Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca a comis crime de razboi in nord-estul Ucrainei. Seful politicii externe a UE, Josep Borrell, s-a aratat socat de cele gropile comune descoperite in orasul recucerit Izium.

- Ucraina investigheaza aproape 26.000 de cazuri de suspiciuni de crime de razboi comise de la invazia Rusiei din 24 februarie și a acuzat 135 de persoane, a declarat procurorul șef pentru crime de razboi pentru Reuters. Dintre cei inculpați, aproximativ 15 se afla in custodie ucraineana, iar restul de…

- Vladimir Putin nu va scapa nepedepsit, avertizeaza autoritațile din Ucraina. Dupa uciderea prizonierilor de razboi ucraineni din Donețk-ul ocupat de ruși, regimentul Azov a transmis ca președintele rus Vladimir Putin va fi executat de un tribunal internațional, potrivit unui comunicat citat de presa…

- Razboi in Ucraina, ziua 141. Istanbulul este de acord sa inființeze un centru de coordonare pentru exportul de cereale. Germania va opri importurile de carbune din Rusia de la 1 august, importurile de petrol din 31 decembrie.

- Blocada rusa asupra exportului de cereale din Ucraina este crima de razboi, a declarat Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene, Josep Borrell.„Cerem Rusiei sa deblocheze porturile (ucrainene).