Cehia va repara echipamentul militar avariat al Ucrainei

Tancurile si alte vehicule militare ucrainene care au fost avariate in lupta sau au nevoie de service dupa ce au fost depozitate o perioada lunga, vor fi reparate de catre companii cehe din sectorul apararii, a anuntat, marti, Ministerul Apararii ceh, informeaza Reuters. Republica Ceha este printre tarile cele mai active in sprijinirea armatei ucrainene […]