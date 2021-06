Stiri pe aceeasi tema

- Dintre cele 1.216 regiuni din tarile UE, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea o populatie mai mica in 2050 decat in 2019, in timp ce aproximativ o treime (414 regiuni) vor avea o populatie mai mare, arata Eurostat. Exista o variatie considerabila a estimarilor intre tari. In…

- Republica Ceha sau Cehia este un stat in Europa Centrala invecinat cu Germania la vest, Austria in sud, Slovacia in est si Polonia in nord-est. Istoric vorbind țara este format din trei regiuni istorice, Boemia, Moravia și o parte din Silezia. Capitala statului ceh se afla la Praga, un oraș care adapostește…

- Populația din Romania va scadea și va imbatrani considerabil in urmatorii 30 de ani, arata datele Eurostat. Dintre cele 1216 regiuni NUTS de nivel 3 din tarile UE si AELS, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea o populatie mai mica in 2050 decat in ​​2019, in timp ce aproximativ…

- Dintre cele 1216 regiuni NUTS de nivel 3 din țarile UE și AELS, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea o populație mai mica in 2050 decat in ​​2019, in timp ce aproximativ o treime (414 regiuni) vor avea o populație mai mare, arata Eurostat. Aceste informații provin din cele…

- Premierii Poloniei, Ungariei si Slovaciei si-au declarat luni sustinerea pentru Republica Ceha și au condamnat, intr-o declarație comuna, „un act deplorabil de agresiune si incalcare a dreptului international comis de Rusia pe teritoriul european”.

- Casa Naționala de Asigurari Sociale (CNAS) aplica in prezent 14 acorduri in domeniul securitații sociale cu Bulgaria, Portugalia, Rominia, Luxemburg, Austria, Estonia, Republica Ceha, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia și Belarus. 14 acorduri in domeniul securitații sociale cu Bulgaria,…

- Sapte tari din cadrul Uniunii Europene, inclusiv Romania, au trimis o scrisoare Comisiei Europene prin care evidentiaza rolul important al energiei nucleare, contestat de Germania si Austria, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro, informeaza Mediafax. "Este un apel de urgenta…