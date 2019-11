Stiri pe aceeasi tema

- Trei fosti lideri cehoslovaci au fost inculpati pentru abuz de putere din cauza rolului avut in uciderea persoanelor care incercau sa treaca frontiera spre Occident in timpul regimului comunist, a comunicat marti Parchetul din Praga, potrivit AFP, potrivit Agerpres.Biroul politiei cehe insarcinat…

- Timp de 4 zile, EXPO PLAST reuneste sub acelasi acoperis cele mai importante companii din industria de profil – printre care Engel Injectie, Plastic Technology Services, Hitaro Plastic Machines, Almitech, Aectra Plastics, Alpha Laser Gmbh, Electromagnetica, Forch, Thowald Ice Cleaning –…

- Polițiștii de frontiera din județul Giurgiu au confiscat din mașina unui bulgar 24.000 de haine și produse de marochinarie, contrafacute, pe care acesta urma sa le vanda in Cehia. Valoarea marfii confiscate ajunge la suma de patru milioane de euro.

- Parizer pane, pasta de slanina sau tort de mamaliga cu silvoita sunt cateva dintre retetele prezentate joi seara, la Zalau, in cadrul unui concurs inedit in care locuitorii municipiului au fost provocati sa prepare mancare cu ingrediente utilizate in perioada comunista. Concursul a fost…

- Gabriel Giorgi da asigurari ca echipa de la Gorj este una unita. Social-democratul nu crede ca vreun membru PSD Gorj va pleca, in perioada urmatoare, la Pro Romania. Informații potrivit carora in randul organizației ar exista nemulțumiri care ar duce chiar la plecarea unor lideri la…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Sibiu, ca ”asa-zisul centralism democratic din perioada comunista a fost desavarsit de PSD, iar autonomia locala este doar un principiu, care exista doar pe hartie si care nu exista in realitate”. Orban vorbeste despre ”o hiperbirocratie si un hipercentralism,…

- Peste 26 de milioane de persoane au tranzitat frontiera in perioada sezonului estival, in crestere cu 17% fata de perioada similara a anului trecut, anunta Politia de Frontiera. Cel mai tranzitat a fost PTF Aeroport "Henri Coanda", cu 4 milioane de persoane, urmat de PTF Nadlac II, cu 2,9 milioane de…

