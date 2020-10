Stiri pe aceeasi tema

- Creste numarul celor testati pozitiv la Casa de Pensii Olt. Dupa ce directorul general a fost confirmat la sfarsitul saptamanii trecute, iar ieri si unul dintre adjuncti a primit rezultatul pozitiv, au aparut alte doua cazuri.

- Autoritatile din Cehia pot, in aceste conditii, sa restrictioneze libertatea cetatenilor de a se intalni. De asemenea, vor putea fi aplicate amenzi mai mari pentru incalcarea liniilor directoare privind siguranta medicala, noteaza agentia DPA, citata de Agerpres. Stare de urgenta in Cehia. Noi…

- Autoritațile au anunțat ca de vineri pana sambata in Romania s-au inregistrat 1.552 de cazuri noi de COVID-19, iar 54 de persoane au decedat, unul dintre decese fiind inregistrat la o persoana tanara, pana in 30 de ani. In Timiș s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 71 de cazuri noi și doua decese. …

- Record de noi cazuri de COVID-19 in Europa, inclusiv in țari din zona noastra. In ultimele 24 de ore, in Ungaria au fost depistate 718 persoane infectate cu noul virus, iar Cehia a inregistrat un numar record de imbolnaviri - 1.382, cele mai multe de la inceputul pandemiei.

- Avalanșa de noi cazuri COVID in Europa. Ungaria a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost depistate 718 persoane infectate cu noul virus. Cehia a inregistrat un numar record de imbolnaviri - 1382, cele mai multe de la inceputul pandemiei.

- Guvernul de la Londra a decis sa interzica, incepand de luni, adunarile cu mai mult de șase persoane, in contextul creșterii numarului de cazuri de coronavirus, anunța romania-actualitati.ro.Vor fi cateva excepții de la aceasta regula. De cateva zile, numarul de infecții noi in Marea Britanie…

- Un focar de COVID-19 a fost depistat la o fabrica din satul Macau, comuna clujeana Aghireș, unde au fost confirmate 24 cazuri de infectare cu noul coronavirus. Fabrica a fost inchisa. Autoritațile nu exclud carantinarea zonei, daca infecțiile vor crește, transmite Mediafax.Conform prefectului de Cluj,…

- Trei copii cu vârsta înte 10 și 17 ani au fost ridicați de serviciile sociale suedeze dupa ce au fost ținuți în locuința timp de patru luni de catre parinții înspaimântați din cauza pandemiei de COVID-19, a anunțat miercuri avocatul copiilor citat de AFP și Le Figaro.Între…