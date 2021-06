Stiri pe aceeasi tema

- O tornada insotita de grindina rar intalnita in Europa a lovit joi seara de-a lungul granitei de sud a Republicii Cehe, maturand cladiri si case ale unor localitati si sate din regiunea Moraviei de Sud. Cel putin patru oameni au murit si sunt sute de raniti, fiind trimise in ajutor echipe de salvare,…

- Tornada insoțita de grindina de marimea unei mingi de tenis, care s-a produs joi in Cehia, a avut efecte devastatoare: trei oameni au murit, alți zeci sunt raniți, iar casele din mai multe orașe din sud-estul țarii sunt distruse. Echipe de salvare din Austria si Slovacia participa la randul lor la operatiuni,…

