- Restrictiile, care urmeaza sa fie aprobate de cabinet joi, survin dupa o crestere a infectarilor cu COVID-19 pana la cifra record de 22.479 raportata marti.„De luni, doar persoanele vaccinate si cele trecute prin boala vor avea acces la servicii si evenimente publice. Oamenii trebuie sa creada in cele…

- Guvernul Slovaciei, tara care a inregistrat miercuri un nou record de infectari zilnice de la inceputul pandemiei de coronavirus, a anuntat ca nu va mai plati salariile angajatilor care nu s-au vaccinat impotriva COVID-19, nu au trecut prin boala sau nu au test PCR negativ. Noua decizie guvernamentala…

- Presedintele ceh Milos Zeman a afirmat vineri, în primele sale declaratii publice dupa alegerile din 8-9 octombrie, ca nu vede nicio problema în a-l desemna prim-ministru pe liderul opozitiei, Petr Fiala, si ca se simte pregatit sa-si duca pâna la sfârsit mandatul.Zeman…

- Lukas Droppa, 32 de ani, mijlocașul Voluntariului, a fost in diverse zone ale țarii, purtat de fotbal și in excursie cu familia, și a decis sa-și achiziționeze un apartament langa București, fiindca este de parere ca viața din Romania este buna pentru el și copiii sai, luand in calcul sa se stabileasca…

- Politia din Cehia a deschis marti o investigatie care ar urma sa stabileasca daca nu cumva colaboratorii presedintelui Milos Zeman au comis o infractiune cand nu au informat publicul sau oficialii de rang inalt ca acesta este prea bolnav pentru a-si desfasura activitatea, relateaza Reuters, potrivit…

- Presedintele ceh Milos Zeman a fost internat duminica la Praga, a anuntat purtatorul de cuvant al spitalului militar universitar din capitala, la o zi dupa alegerile parlamentare, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Da, va confirm aceasta informatie", a declarat Jitka Zinke pentru AFP, adaugand ca…

- Președinta țarii noastre, Maia Sandu, a fost invitata sa intreprinda o vizita de lucru in Cehia. Anunțul a fost facut astazi, 10 septembrie, de catre ministrul Afacerilor Externe al Cehiei, Jakub Kulhanek, care se afla intr-o deplasare la Chișinau. In timpul conferinței de presa, susținuta…

- Comisia Europeana a anuntat luni Cehia ca ii va opri plata unor subventii comunitare pana cand autoritatile de la Praga vor inaspri legislatia referitoare la evitarea conflictului de interese, transmite Reuters. La finalul unui audit publicat in luna aprilie a acestui an, executivul comunitar…