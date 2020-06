Stiri pe aceeasi tema

- Germania, care face parte din zona libera de circulatie Schengen, isi va prelungi controalele la frontiera pana pe 15 mai, a declarat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Interne de la Berlin, relateaza Reuters. La randul ei, Polonia a extins controalele la frontierele cu Germania, Cehia, Slovacia…

- Cehia va trata sase pacienti bolnavi de COVID-19 din Franta la un spital universitar din Brno, al doilea cel mai mare oras al sau, pentru a ajuta la reducerea presiunii asupra sistemului medical francez, a anuntat duminica premierul ceh Andrej Babis, potrivit Reuters. "Franta ne-a adresat…

- Guvernul slovac va aproba o lege care le va permite institutiilor de stat sa foloseasca date de la operatorii de telecomunicatii pentru a se asigura ca persoanele aflate in carantina din cauza epidemiei de coronavirus raman izolate, a declarat marti premierul Igor Matovic, potrivit Reuters.Guvernul…

- Premierul ceh Andrej Babis a declarat miercuri ca Guvernul sau se pregateste sa vina in ajutorul companiilor cu ajutoare directe in valoare de 100 de miliarde de coroane (4,05 miliarde de dolari) si garantii de credite in valoare de 900 miliarde de coroane (36,42 miliarde de dolari), in ideea de…

- Guvernul de la Praga a declarat carantina la nivel național duminica, 15 martie 2020, inainte de miezul nopții. Aceasta masura interzice partial libera circulație a persoanelor in public. Masura este valabila opt zile, din 15 martie de la miezul nopții și pana marți, 24 martie, ora 06.00.Republica Ceha…

- Republica Ceha a întarit duminica noaptea restrictiile privind combaterea epidemiei de coronavirus, interzicând deplasarile, cu exceptia deplasarilor la serviciu, a cumparaturilor esentiale si altor activitati necesare. Masura va dura cel puțin o saptamâna, scrie presa ceha. Premierul…

- Guvernul de la Praga a decis sa interzica intrarea strainilor sau plecarea cetațenilor cehi in afara țarii, incepand de luni, pentru a incerca sa combata raspandirea coronavirusului, a anunțat vineri premierul Andrej Babis potrivit Reuters. ”Vom dispune interdicția de intrare in țara pentru toți strainii…

- Republica Ceha va inchide granitele pentru calatorii care vin din tari cum sunt Franta, Germania, Austria si Marea Britanie si va interzice de asemenea intrarea cetatenilor straini venind din alte tari de risc pentru a limita raspandirea noului coronavirus Covid-19, a anuntat joi premierul ceh Andrej…