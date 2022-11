Stiri pe aceeasi tema

Marea Britanie si Australia se vor infrunta in semifinalele competitiei feminine de tenis pe echipe Billie Jean King Cup, al carei turneu final ale loc la Glasgow, dupa victoriile categorice obtinute joi.

Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a fost nominalizata in echipa Marii Britanii pentru turneul final al competitiei Billie Jean King Cup de la Glasgow, de luna viitoare, in ciuda faptului ca in prezent este accidentata la incheietura mainii, transmite DPA., potrivit Agerpres.

Tenismanul sarb Novak Djokovic (7 ATP, principal favorit) s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Tel Aviv, dotat cu premii totale in valoare de 949.475 de dolari, dupa ce l-a invins in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-3, in sferturile de finala, pe canadianul Vasek Pospisil (149 ATP).

Jucatoarea elena de tenis Maria Sakkari (7 WTA, principala favorita) s-a calificat joi in semifinalele turneului WTA de la Parma (Italia), dotat cu premii totale de 203.204 euro, dupa ce a trecut in trei seturi, 2-6, 6-4, 6-4, in sferturi, de belgianca Maryna Zanevska (97 WTA).

Selectionata Portugaliei a invins echipa Cehiei cu scorul de 4-0, sambata, in deplasare, intr-un meci din esalonul de elita al Ligii Natiunilor la fotbal.

Tenismanul roman Nicholas David Ionel s-a calificat, vineri, in semifinalele turneul challenger Sibiu Open, dotat cu premii totale de 45.730 de euro si organizat de Tenis Club Pamira din Sibiu, dupa o victorie concludenta, 6-2, 6-3, cu austriacul Filip Misolic, al doilea favorit, anunța Agerpres.

Cinci echipaje ale Romaniei, inclusiv cel al campioanelor olimpice Ancuta Bodnar si Simona Radis, s-au calificat luni in semifinalele Campionatelor Mondiale de canotaj academic de la Racice (Cehia), potrivit Agerpres.

Sportivul roman Catalin Chirila, campion mondial si european la canoe simplu pe 1.000 metri, s-a calificat, vineri, in semifinalele probei de canoe simplu pe 350 de metri, la Supercupa Mondiala din Oklahoma (Statele Unite).