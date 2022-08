Cehia se aşteaptă ca livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba să fie reluate în două zile Fluxurile de petrol prin conducta Drujba catre Slovacia si Ungaria au fost reluate miercuri, dupa ce grupul petrolier maghiar MOL a platit taxe de tranzit prin Ucraina in locul Rusiei, iar Pantucek a declarat ca clientul sau PKN Orlen a facut acelasi lucru joi. ”Deoarece petrolul curge astazi in Slovacia si Ungaria, MOL, in calitate de client, a luat masuri practice pentru functionarea conductei… Sunt informat de catre clientul nostru ca face pasi identici astazi, asa ca ma astept la asta foarte curand, maine sau poimaine. Maine petrolul va curge si aici”, a spus Pantucek. PKN nu a avut niciun… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

