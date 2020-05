Stiri pe aceeasi tema

- PSD este alaturi de parintii care raman acasa pentru a supraveghea copiii minori si care risca sa ramana fara indemnizatia de 75% din salariul dupa incetarea starii de urgenta, pe 15 mai. Social-democratii spun ca Guvernul PNL nu se gandeste la situatia acestor parinti care nu au unde sa lase copiii…

- Seceta prelungita din judetul Vaslui risca sa compromita in totalitate culturile agricole. Prefectura a mobilizat comitetele locale pentru situatii de urgenta si le recomanda producatorilor care au probleme sa apeleze la autoritati pentru a constata gradul de afectare al culturilor si stabilirea despagubirilor.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si-a exprimat sambata ingrijorarea in legatura cu "atacurile cibernetice rauvoitoare" care au vizat spitale din Cehia ce lupta impotriva noului tip de coronavirus, informeaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES."In timp ce lumea lupta impotriva pandemiei…

- Romania a interzis toate exporturile de cereale, ulei si tot ce tine de panificatie pe durata pandemiei. Prevederea este cuprinsa in ordonanta militara numarul 8, care a fost prezentata in miez de noapte de ministrul de interne Marcel Vela, potrivit Antena3.

- Senatorul USR Mihai Goțiu avertizeaza ca un intreg judet ramane fara spitale. El se refera la inchiderea Spitalului Judetean din Deva și spune ca acest lucru va fi dramatic. „Dramatic. Un intreg...

- In preajma sarbatorilor pascale, vanzatorii si mesterii specializati in confectionarea decorului tematic duc lipsa de clienti. Asa cum pietele si targurile sunt inchise, putini cauta articolele care alta data se vindeau ca painea calda.

- CSM București a virat in contul handbalistelor salariile restante din ultima luna a anului trecut. In acest moment jucatoarele nu-și mai pot depune memorii ca sa devina libere de contract CSM București a evitat in ultimul moment o situație deloc placuta pentru Clubul Primariei Capitalei. Pe 25 martie…

- Cei care au masinile intr-unul dintre cele peste 10.000 de service-uri autorizate din Romania risca sa nu isi mai poata ridica automobilul curand deoarece unitatile reparatoare incep sa aiba probleme in aprovizionarea cu piese de schimb dupa ce importurile au fost sistate complet.