Premierul ceh Andrej Babis a respins propunerile Germaniei privind reforma sistemului european de azil inca de dinainte ca ele sa fie prezentate formal, relateaza agentia DPA. ''Nu voi mai vorbi deloc despre migratie. Am respins clar aceasta dezbatere in 2018 si nu vom abandona aceasta atitudine. Gata!'', a spus Babis intr-un interviu publicat sambata de portalul Novinky.cz. Ministrul german de interne Horst Seehofer urmeaza sa prezinte planul Germaniei privind reforma regulilor europene in materie de azil la reuniunea ministrilor de interne din statele UE care se desfasoara luni…