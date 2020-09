Stiri pe aceeasi tema

- Cehia relaxeaza regulile de carantina, in pofida cresterii numarului de infectari cu coronavirus, a anuntat luni Ministerul Sanatatii din aceasta tara, anunta agerpres , citand dpa. Cei care au fost in contact cu o persoana infectata, dar nu prezinta simptome, nu va mai trebui sa intre automat in carantina…

- CHIȘINAU, 5 sept – Sputnik. Alte 567 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate sambata, 5 septembrie, in Republica Moldova, dintr-un total de 2.628 de teste efectuate (primar – 2460 si repetat – 168). © Sputnik / Mihai Caraus. Alerte de calatorie: In ce țari moldovenii nu pot intra…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri ca persoanele cu simptomatologie specifica noului coronavirus care se vor prezenta la vot la alegerile locale vor avea un circuit separat si o cabina „dedicata“, transmite Agerpres. „Persoanele care se vor prezenta (la alegeri – n.r.) si vor avea simptomatologie…

- Cehia a anuntat astazi ca va reduce de la 14 zile la 10 zile carantina obligatorie pentru persoanele suspectate de infectare cu COVID-19. Persoanele testate pozitiv la noul coronavirus pot iesi din carantina dupa 10 zile. Acestea nu trebuie sa faca dovada unui test negativ, conform noilor reguli. Conditia…

- Cehia nu va lua parte la planul COVAX condus de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a dezvolta si distribui un vaccin impotriva COVID-19 si va opta in schimb pentru o initiativa a Uniunii Europene, a declarat miercuri ministrul ceh al Sanatatii, Adam Vojtech, potrivit Reuters, potrivit…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, considera ca scaderea numarului de infectari zilnice cu virusul SARS-CoV-2 s-ar putea produce peste o saptamana si jumatate, cu conditia ca romanii sa respecte regulile impuse de autoritati, inclusiv masca in spații deschise. Luni, intr-o conferința de presa la Galați,…

- Nunta a fost organizata in urma cu o luna, pe litoral, cu respectarea masurilor de distantare sociala impuse de autoritati. Mai multi localnici din sat sustin ca acest eveniment privat a reprezentat un focar de infectie, in urma caruia a fost adus virusul in sat. Citeste si: Marturie…

- Autoritatile cehe au inasprit restrictiile in nord-estul tarii in urma cresterii substantiale a numarului cazurilor de COVID-19, reinstituind obligativitatea purtarii mastii si reducand programul de functionare a restaurantelor, transmite vineri Reuters potrivit Agerpres. Ministrul sanatatii ceh…