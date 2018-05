Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Cehiei a testat militar produse neurotoxice din gama Noviciok, asemanatoare cu cel folosit in atacul din Marea Britanie care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, relateaza site-ul agentiei Reuters. Guvernul Cehiei a testat militar produse…

- O cantitate mica de agent neurotoxic ca cel folosit in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in Marea Britanie a fost produs, testat si distrus anul trecut in Cehia, arata un raport al agentiei militare de spionaj cehe, afirma presedintele ceh Milos Zeman, relateaza The Associated…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a dispus o ancheta in vederea stabilirii daca agentul neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion GRU Serghei Skripal in Marea Britanie a fost produs pe teritoriul ceh, relateaza Reuters.

- Kremlinul a indemnat luni Londra sa vina cu dovezi in sprijinul afirmatiilor ca Rusia s-a aflat in spatele otravirii unui fost spion si a fiicei sale in Marea Britanie sau sa prezinte scuze, "mai devreme sau mai tarziu", relateaza Reuters si AFP. Apelul vine dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia ca…

- Londra dispune de "dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita "Noviciok" cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, a declarat duminica ministrul…

- Ministrul de externe ceh Martin Stropnicky a respins sambata acuzatiile Moscovei potrivit carora agentul neurotoxic folosit impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in sudul Angliei ar fi provenit din Republica Ceha, relateaza Reuters. Purtatoarea de cuvant a Ministerului…