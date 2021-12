Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile la gaze ar putea sa creasca DIN NOU anul viitor. Director ENGIE: O iarna friguroasa va goli depozitele de gaze Prețurile la gaze ar putea sa creasca DIN NOU anul viitor. Director ENGIE: O iarna friguroasa va goli depozitele de gaze Directorul general al Engie Romania, Eric Stab, a declarat,…

- Directorul general al Engie Romania, Eric Stab, a declarat ca venirea unei ierni friguroase va goli depozitele de gaze si va provoca o cerere mai mare la vara pentru gazele naturale, deci preturile la gaze anul viitor ar putea fi relativ ridicate. „Nu stiu ce se va intampla cu preturile. Din pacate,…

- Fie sacul cat de gol, angajații din marile companii falimentare ale statului vor primi cel de-al 13-lea salariu prevazut in contractul colectiv de munca, plus bonusuri acordate cu ocazia sarbatorilor, adica de Craciun. Al 13-lea salariu pentru bugetari Deși marile companii de stat, in special cele din…

- Un nou record pentru prețul de referința al carbonului in Europa, care a atins joi dupa-amiaza 75,04 euro pe tona, dupa cum anunța Reuters. Prețurile au continuat creșterile din zua precedenta, in contextul in care viitorul guvern de coaliție din Germania a anunțat ca va impiedica ca acestea sa coboare…

- Primaria Sectorului 6, prin Administrația Comerciala Sector 6, organizeaza patru targuri de brazi, in perioada 25 noiembrie – 25 decembrie 2021, care vor fi deschise zilnic, intre orele 8:00-21:00. Brazii taiați pot fi cumparați din urmatoarele locații: Piața Drumul Taberei 1, in parcare; Șos. Virtuții…

- Partidele de centru si de centru-dreapta din Cehia au ajuns la un acord pentru formarea unei coalitii guvernamentale si asupra agendei acesteia, a declarat presedintele celei mai puternice formatiuni politice din noua majoritate, relateaza Reuters. Noua coalitie formata din cinci partide se…

- Presedintele ceh Milos Zeman se afla sub tratament la unitatea de terapie intensiva a unui spital militar din Praga, a anuntat duminica directorul acestui spital, dupa ce in cursul diminetii seful statului a fost internat de urgenta, relateaza agentiile internationale de presa, arata Agerpres.…

- Primul-ministru Florin Cițu a anunțat ca prețurile la energia electrica vor fi plafonate, fara a o feri insa prea multe detalii. „Vom susține plafonarea prețurilor la energie”, a declarat premierul demis Florin Cițu, la finalul ședinței de Guvern de miercuri, lansand și un avertisment catre distribuitori…