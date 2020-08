Cehia: Preşedintele Milos Zeman a fost externat după o operaţie la o mână ruptă într-o căzătură Presedintele ceh Milos Zeman a parasit sambata spitalul unde a fost supus unei operatii dupa ce si-a rupt o mana intr-o cazatura, a transmis agentia ceha de stiri CTK, preluata de DPA.



Seful statului ceh va urma acum sase-opt saptamani de recuperare, perioada in care va fi nevoit sa isi reduca programul de lucru, conform unor informatii anterioare ale presedintiei.



In varsta de 75 de ani, Zeman si-a rupt mana dreapta marti seara in timp ce se plimba fara bastonul sau. El a fost supus miercuri cu succes unei operatii la un spital din Praga.



