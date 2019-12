Premierul ceh Andrej Babis a spus ca nu vrea sa demisioneze din functie, in ciuda reluarii investigatiilor asupra sa, relateaza DPA.



"O persoana obisnuita ar fi plecat. Dar, asa cum se stie, eu sunt incapatanat", a spus prim-ministrul in varsta de 65 de ani, conforma relatarilor media de luni.



Fondatorul partidului populist ANO ('Da') a spus ca este victima unei "vanatori de vrajitoare".



Procurorul-sef a decis in urma cu cateva zile ca investigatiile privind o presupusa frauda si deturnare de fonduri europene au fost suspendate ilegal.



Asa-numitul…