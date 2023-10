Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe țari membre in Spațiul Schengen impun, din nou, controale la frontierele dintre ele, ceea ce ar confirma ideea controversata lansata de cancelarul Austriei, Karl Nehammer, conform caruia sistemul Schengen “nu funcționeaza”. Polonia și Cehia au anunțat, separat, ca vor reintroduce controlul…

- Patru tari membre UE din Europa de Est au facut, marti, un apel catre Comisia Europeana sa inmulteasca controalele de-a lungul culoarelor de solidaritate pentru cerealele ucrainene si de asemenea sa introduca un sistem de garantii pentru exporturi, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Patru tari membre UE din Europa de Est au facut marti un apel catre Comisia Europeana sa sporeasca verificarile de-a lungul culoarelor de solidaritate pentru cerealele ucrainene, scrie Reuters.

- ”KiK, cel mai popular discounter de textile & Non Food din Germania, aniverseaza 5 ani de activitate in Romania. Retailerul KiK, cu o retea de peste 4.000 de magazine in Europa, dintre care 2.600 in Germania si 117 in Romania si-a propus, pentru urmatoarea perioada, sa continue dezvoltarea si expansiunea…

- Criza cerealelor – Ministrul ungar de Externe: 'Comisia Europeana a eșuat in a reprezenta interesele statelor membre'La prima intalnire sub egida presedintiei cehe a miniștrilor de externe din tarile Grupului de la Visegrad (Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia - V4), toata lumea a aratat clar ca este…

- Soros, din nou in ofensiva | Dupa ce a cumparat Vice Media, pentru a o salva de la faliment, acum a achiziționat compania Gremi Media din Polonia, chiar in ajunul alegerilor parlamentare. George Soros a jucat un rol major in cumpararea mass-media poloneza, dar susține ca a facut achiziția pentru a…

- VIDEO: Aproape 400 de sportivi participa la o competiție de arc, la Alba Iulia.Trag in ținte 3D in forma de animale sau dinozauri La Alba Iulia a inceput campionatul de arc 3D. Este o competiție unde sportivi din Ungaria, Bulgaria, Moldova, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Germania, Danemarca, Cehia,…

- ”Alstom, lider global in mobilitatea inteligenta si sustenabila, si Akiem, companie europeana de leasing pentru material rulant, au semnat un contract-cadru pentru 100 de locomotive Traxx Universal multisistem (MS3). Partea ferma a comenzii include 65 de locomotive. Valoarea totala a acordului cadru…