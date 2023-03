Stiri pe aceeasi tema

- Cehia se confrunta cu o inflație record mai ales din cauza cresterii preturilor la energie. Protestatarii cer demisia guvernului de dreapta și vor o formațiune care sa se uite mai intai la interesele cehilor. 18 participanți au fost arestați dupa ce au dat steagul Ucrainei jos de pe Muzeul Național.…

- „Nu vad niciun beneficiar al acestui razboi nebun. Oameni nevinovați și soldați mor in fiecare zi. Este inacceptabil”, a scris miliardarul rus Oleg Tinkov pe pagina sa de Instagram pe 19 aprilie 2022, la mai puțin de doua luni dupa ce Rusia a invadat Ucraina. Cei 634.000 de urmaritori ai sai au fost…

- Kremlinul monitorizeaza rețelele sociale și site-urile de știri din intreaga lume. Printre titlurile blocate de autoritatea de cenzura Roskomnadzor in Rusia se numara site-ului ziarului cehesc Blesk.„Agresiunea lui Putin afecteaza și presa ceha: Rusia cenzureaza Blesk”, este titlul articolului publicat…

- CEO-ul Dataligence, Milan Rocek, a declarat ca cererea a culminat la sfarsitul anului 2021, oferta de apartamente fiind limitata, dar inceputul invaziei ruse in Ucraina, in februarie 2022, a adus o schimbare brusca. ”Preturile mai mari ale energiei, o accelerare a inflatiei, toate acestea au schimbat…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat miercuri ca vede inflatia in jos. Guvernatorul nu da insa asigurari ca rata dobanzii de politica monetara nju va creste in viitor. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta din 9 februarie…

- Guvernul danez planifica sa elimine o sarbatoare legala, pentru a putea contribui șa finanțarea bugetului apararii. Propunerea vine in contextul razboiului din Ucraina. Propunerea insa ii infurie pe danezi și spun ca pune in pericol modelul de bunastare prețuit de Danemarca.

- Primele minute din 2023 au fost intimpinate cu focuri de artificii in aproape toata lumea. Australienilor care au oferit un spectacol de 12 minute, le-au facut concurența serioasa Dubai, Paris și Londra. In China, mii de oameni s-au adunat in centrul orașului Wuhan pentru a sarbatori intrarea in noul…

- Guvernul ungar a decis sa mențina plafonul prețurilor la produsele alimentare de baza pina pe 30 aprilie, pentru a sprijini cetațenii nevoiași din țara in fața sancțiunilor UE in curs și a inflației in creștere. Acest lucru a fost anunțat miercuri de ministrul dezvoltarii agricole al Ungariei Istvan…