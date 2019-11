Cehia: Patru muncitori, grav răniţi după o deflagraţie la o fabrică de explozibili Toti cei patru raniti au fost spitalizati cu arsuri care le pun viata in pericol. Unul dintre ei a suferit lovituri in zona capului din cauza suflului exploziei de praf de pusca. Fabrica respectiva face parte din compania de stat 'Explosia', cunoscuta si pentru ca produce explozibilul plastic Semtex. O explozie la aceeasi fabrica s-a soldat cu moartea a patru muncitori si ranirea altor noua in anul 2011. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

