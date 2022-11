Stiri pe aceeasi tema

Protest masiv in centrul Pieței Wenceslas din Praga de Ziua Naționala a Cehiei! Manifestanții au cerut demisia Guvernului liberal-conservator. Potrivit poliției, cateva zeci de mii de oameni s-au adunat in piața. Mitingul s-a desfașurat sub sloganul "Cehia este pe primul loc".

Producatorul de rachete spatiale Relativity Space a construit un robot urias de printare 3D, care ar putea sa ii permita acestei companii sa construiasca si alte produse pe langa rachetele pe care intentioneaza sa le lanseze in viitorul apropiat, a anuntat CEO-ul sau, citat de Reuters.

Camera superioara a Parlamentului Rusiei, Consiliul Federatiei, a aprobat decretul prezidential ce instituie legea martiala in patru noi regiuni, transmite Reuters.

Companiile din Europa Centrala care ofera servicii de business cu preturi reduse pentru firmele multinationale au inceput sa isi accelereze planurile de expansiune, in conditiile in care inflatia ridicata determina firmele globale sa se indrepte spre regiune pentru a-si reduce costurile si a-si imbunatati…

Ministerul de Finante ceh a propus joi impunerea unui impozit de 60% pe profiturile excedentare obtinute in perioada 2023-2025 de sectorul energetic si bancile mari, a declarat ministrul Zbynek Stanjura, citat de Reuters, scrie news.ro.

Un tribunal olandez a ordonat joi guvernului olandez sa alinieze conditiile din centrele de primire de urgenta olandeze la standardele Uniunii Europene, afirmand ca refugiatii vulnerabili nu ar mai trebui sa fie gazduiti acolo, informeaza Reuters.

Companiile energetice europene au nevoie de cel putin 1.500 de miliarde de euro pentru a acoperi costul expunerii lor la cresterea preturilor gazelor, a estimat grupul energetic norvegian Equinor, a carei analiza nu include si firmele din Marea Britanie, transmite Reuters.

Mali a numit un prim-ministru interimar sa actioneze in locul liderului Choguel Maiga, care potrivit relatarilor din presa a fost spitalizat, relateaza luni Reuters.