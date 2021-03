Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU 17 mart - Sputnik. Guvernul a emis un comunicat in care a anunțat despre ședința Consiliului consultativ de sanatate publica pe langa prim-ministru și a precizat ca in ultima saptamana, rata cazurilor letale a crescut cu peste 30 la suta, iar Republica Moldova se afla pe locul trei in lume…

- Numarul deceselor cauzate de Covid-19 ar putea atinge „foarte curand” nivelul de 100.000 de saptamana, la nivel mondial, fata de cel de 93.000 raportat saptamana trecuta, a declarat expertul in urgente al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Mike Ryan, transmite Reuters, citata de News.ro. Mike Ryan,…

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 ar putea atinge foarte curand nivelul de 100.000 pe saptamana, la nivel mondial, potrivit OMS. Numarul deceselor care au drept cauza Covid-19 ar putea atinge „foarte curand” nivelul de 100.000 de saptamana, la nivel mondial, fata de cel de 93.000 raportat saptamana…

- Africa de Sud, care nu a primit inca primele doze de vaccin impotriva noului coronavirus, a comandat 9 milioane de doze de la producatorul Johnson & Johnson (J&J), conform unui anunt facut luni de Ministerul Sanatatii, transmite Reuters. Guvernul celei mai avansate economii din Africa…

- Rusia a raportat, joi, 23.541 de cazuri noi de coronavirus. Astfel, numarul total al infecțiilor a ajuns la 3.332.142, informeaza Reuters, citata de Agerpres.In ultimele 24 de ore, numarul deceselor provocate de COVID-19 a crescut cu 506.La nivel național, bilanțul deceselor asociate noului coronavirus…

- Guvernul britanic a raportat marti 53.135 de noi cazuri de COVID-19, cel mai ridicat numar de infectari in Regatul Unit de cand a inceput testarea masiva la jumatatea anului si de asemenea o cifra in crestere semnificativa fata de precedentul record de 41.385 de cazuri inregistrat luni, transmite…

- Republica Ceha va inchide magazinele neesentiale, anumite servicii si traseele de telescaun, urmand sa impuna restrictii de circulatie mai dure incepand de duminica, in incercarea de a tine sub control o noua crestere a infectiilor cu Covid-19 si a numarului spitalizarilor, a anunțat azi ministrul Sanatatii,…

- Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Reuters, in conditiile in care nou tulpina de virurului descoperita in Marea Britanie pune in pericol masurile de reducere a imbolnavirilor. Pana in prezent,…