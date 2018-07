Ministrul ceh al justitiei, Tatana Mala, a demisionat luni, in urma unor acuzatii de plagiat in teza sa de doctorat, la numai 13 zile dupa ce a preluat functia, informeaza DPA, care preia agentia de presa ceha CTK. Mala, in varsta de 36 de ani, este si deputata din partea ANO, partid de guvernamant, de orientare populista. Ea si-a sustinut doctoratul in 2005 cu o lucrare despre conditiile microclimatice de crestere a iepurilor si sustine ca nu a plagiat. Potrivit AFP, ea a declarat presei ca a fost tinta unei "campanii de calomnie respingatoare". Universitatea Mendel din Brno a publicat o declaratie…